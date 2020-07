Le aperture in Catalogna - Il Barcellona perde il titolo: "E Messi esplode"

Real Madrid campione di Spagna. E se la stampa madrilena giustamente celebra i blancos in Catalogna è tempo di processi. Di seguito le aperture dei giornali di Barcellona. Evidenziate le parole dure di Leo Messi: "Capisco che le persone perdano la pazienza con noi perché non gli diamo nulla". Sport scrive: "Il Barcellona chiude una triste stagione in Liga dopo un ko contro un Osasuna in 10". E Quique Setién traballa: "Spero di essere l'allenatore del Barça in Champions". "Messi esplode" è l'apertura di Mundo Deportivo: "Avevo già detto che se avessimo continuato così non avremmo vinto in Europa, e non ce l'abbiamo fatta nemmeno in Liga".