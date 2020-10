Le aperture in Francia - L'Equipe dà i voti al mercato: PSG sufficiente, bocciate OM e OL

Si è chiuso il mercato in Francia, ed è tempo di bilanci per L'Equipe col suo tableau del mercato: due regine secondo il più autorevole quotidiano sportivo francese, ossia Nizza e Lens che prendono un punteggio di 17/20. Sufficienza per il Paris Sain-Germain con 13/20 mentre è bocciatura per Lione e Marsiglia. Questi i giudizi delle 20 squadre:

Nizza 17/20

Lens 17/20

Rennes 15/20

Nimes 15/20

Angers 15/20

Lille 14/20

Monaco 14/20

Montpellier 14/20

Strsburgo 14/20

Paris Saint-Germain 13/20

Brest 13/20

Saint-Etienne 11/20

Metz 11/20

Nantes 10/20

Marsiglia 10/20

Reims 10/20

Lione 10/20

Lorient 9/20

Digione 9/20

Bordeaux 5/20