Le aperture in Francia - Il campionato non riprenderà: "Una stagione senza fine"

vedi letture

Di seguito le aperture francesi di oggi mercoledì 29 aprile. "Una stagione senza fine" titola L'Equipe di oggi: "La strategia di contenimento esposta ieri dal Primo Ministro ha fatto suonare l'arresto definitivo delle stagioni di Ligue 1 e Top 14. Il mondo del calcio e del rugby ne prendono atto. Il Tour de France e il Roland-Garros restano sospesi". "L'applauso di fine stagione" è il taglio alto dedicato allo sport scelto da Le Progrès mentre La Provence sul Marsiglia: "L'OM in Champions League, ma in che condizioni?". Sud Ouest, giornale di Bordeaux: "Il Primo Ministro fischia la fine della stagione".

I generalisti lasciano poco spazio, per non dire nulla al calcio in prima pagina. Per Le Figaro il titolo sclto è: "Minimo contenimento" sottolineando la grande prudenza scelta dal Governo, rivelatasi una "doccia fredda" per chi sperava di poter riprendere rapidamente una vita normale dopo l'11 maggio. Rinviate molte decisioni al 2 giugno. "Occupazione: brutale arresto in Francia" titola Le Monde.