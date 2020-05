Le aperture in Francia - Il Marsiglia in Champions, o forse no? Cheyrou caposcout del Lione

Di seguito le aperture in Francia di oggi, martedì 5 maggio:

L'Equipe

"L'OM in zona arancione"

E' un momento delicato per l'Olympique Marsiglia, che dopo lo stop del campionato francese sarebbe qualificato alla prossima Champions League, in virtù del secondo posto in campionato, ma che non sa ancora con quali mezzi, sia tecnici che economici potrà affrontare la prossima stagione.

In taglio alto trova spazio Bruno Cheyrou, ex attaccante francese, che a breve dovrebbe entrare a fare parte dello staff tecnico di Rudi Garcia al Lione, come capo dello scouting.