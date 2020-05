Le aperture in Francia - Il PSG vuole trattenere Icardi, ma chiede lo sconto all'Inter

Di seguito le aperture in Francia di oggi, sabato 9 maggio 2020.

L'Equipe

"Il PSG lancia l'operazione Icardi"

Il quotidiano francese riporta di come l'attaccante argentino dell'Inter possa rimanere al Paris Saint Germain anche nella prossima stagione. Il diritto di riscatto era stato fissato in 70 milioni di euro, ma la dirigenza parigina punta ad uno sconto in virtù della situazione finanziaria globale del momento. Sono stati avviati i primi contatti tra le dirigenze per provare ad abbassare il prezzo del cartellino di Mauro Icardi, con il PSG che ora è intenzionato a trattenerlo, ma non alle condizioni fissate la scorsa estate.

"Continuare con Camavinga"

L'allenatore del Rennes, Stéphan, ha dichiarato che non vuole privarsi del gioiellino Camavinga, che nelle scorse settimane sembrava essere ormai ad un passo dal trasferimento al Real Madrid. I blancos ora hanno rallentato, per sfoltire la rosa prima di chiudere nuove operazioni, ed il tecnico dei francesi spera di tenerlo con sè per un'altra stagione.