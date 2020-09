Le aperture in Francia - L'appello di Thauvin all'OM. PSG, scommessa Bakayoko

La prima pagina de L'Equipe oggi in edicola è dedicata a Florian Thauvin, attaccante dell'Olympique Marsiglia. "Fidati di me" è il titolo dell'intervista realizzata al giocatore che è in scadenza nel prossimo giugno con il suo club ma che si dice pronto per assumersi la guida della squadra ancora a lungo.

Consueto spazio al PSG sulla spalla destra della prima pagina de Le Parisien. Si parla di mercato ed in particolare del possibile approdo nella Capitale francese di Tiemoue Bakayoko che viene definito "la scommessa per il centrocampo".