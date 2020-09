Le aperture in Francia - Lione, arriva Paqueta ma non c'è futuro a lungo termine per Garcia

30 settembre 2020

Di seguito le aperture francesi di oggi mercoledì 30 settembre 2020. "Nella fossa dei leoni" titola L'Equipe oggi in edicola, dedicando la prima pagina al Lione. Rudi Garcia non sembra rientrare nei piani fututi del club ed è possibile il suo addio dopo il 30 giugno 2021. E in quest'ottica sarebbe visto anche l'acquisto di Lucas Paqueta, atteso oggi per le visite mediche. "Il Saint-Etienne lascia andare Fofana" si legge nel taglio basso.

