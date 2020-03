Le aperture in Francia - Lione vola: dopo la Juve ecco il successo nel derby

Al Lione il derby del Rodano-Alpi contro il Saint-Etienne. La squadra di Rudi Garcia, dopo il successo contro la Juventus in Champions League, si conferma in gran forma. OL quinto in classifica a sette punti dal terzo posto. "Il Lione vola" titola L'Equipe di oggi: 2-0 contro i verts grazie alla doppietta di Moussa Dembélé. "Le mani dell'OL sul derby" titola Le Progrès. Le Parisien si proietta invece alla Champions e a PSG-Dortmund: "Mbappé, di ritorno in forma prima del Dortmund". Doppietta per l'attaccante nell'ultimo turno di Ligue 1 nel 4-0 contro il Digione.