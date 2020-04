Le aperture in Francia - Lo show deve andare avanti

Ecco le aperture dei principali quotidiani francesi in edicola oggi, sabato 4 aprile 2020. L'Equipe dedica spazio alle ultime parole di Ceferin, presidente della UEFA: "Show must go on", lo show deve andare avanti. L'UEFA ha 'minacciato' le leghe: i campionati devono concludersi, chi seguirà l'esempio del Belgio rischia l'esclusione dalle Coppe. Titolo sull'emergenza Coronavirus Covid-19 per Le Parisien: "Vacanze sotto sorveglianza", con le forze dell'ordine a lavoro per far rispettare le ordinanze.