Le aperture in Francia - Neymar e A. Gonzalez "gli innocenti" della LFP

La prima pagina de L'Equipe oggi in edicola si concentra in maniera particolare sulla decisione della LFP di far decadere le accuse di discriminazione razziale emerse a carico di Neymar del PSG e Alvaro Gonzalez dell'OM dopo la sfida fra i due club terminata con la vittoria della formazione di André Villas-Boas, ma soprattutto con cinque espulsi e ben dieci ammoniti. "Sospettati di aver espresso insulti razzisti o omofobi - scrive il quotidiano - durante le Classique, Alvaro Gonzalez e Neymar non sono stati sanzionati dalla commissione disciplinare che ha valutato insufficienti gli elementi per stabilire l'esistenza di tali propositi discriminatori".

Lo stesso tema viene affrontato anche sulla consueta spalla de Le Parisien dedicata alla formazione di Thomas Tuchel. "Neymas sfugge a tutte le sanzioni" è il titolo scelto dal quotidiano dell'Île-de-France.