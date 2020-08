Le aperture in Francia - Non solo PSG: stasera tocca al Lione, OM stoppato dal Covid

Non solo il Paris Saint-Germain occupa le prime pagine francesi. Questa sera tocca al Lione, che non arrivava a una semifinale di Champions dal 2010 e come allora l'avversario è il Lione: "Ruggire insieme" titola Le Progrès oggi in edicola. Ligue 1, Marsiglia-St. Etienne, partita inaugurale della stagione 2020/21, è stata rinviata a seguito dei tre casi positivi trovati all'OM. La Provence: "L'OM fermato dal virus".