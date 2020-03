Le aperture in Francia - PSG-Borussia Dortmund a porte chiuse e senza Mbappé?

vedi letture

Queste le prime pagine della stampa sportiva francese in edicola oggi, martedì 10 marzo 2020:

L’EQUIPE

La paura del vuoto - Inevitabilmente le misure di prevenzione per il Coronavirus stanno diventando più stringenti in tutta Europa. In Francia, domani, si giocherà a porte chiuse la gara di Champions fra PSG e Borussia Dortmund, mentre Francia-Irlanda del Sei Nazioni di rugby è stata rimandata. Annullato il torneo di tennis Indian Wells.

Mbappé, la corsa contro il tempo - L’attaccante stella del PSG ieri non si è allenato per colpa di un mal di gola, fatto che aveva provocato non poca preoccupazione. Ora si proverà a recuperarlo per domani sera.

LE MONDE

Il Coronavirus provoca uno choc mondiale - La Francia, fra le altre misure previste, passerà al livello 3 dell’emergenza Coronavirus. Fra le scelte, quella di non accettare più di 1000 persone nei vari eventi pubblici.

LE FIGARO

Crollo dei mercati per petrolio e Coronavirus - Oltre al diffondersi dell’epidemia da Coronavirus, nella giornata di ieri ci ha pensato anche la crisi geopolitica tra Arabia Saudita e Russia a far crollare i mercati ed in particolar modo il prezzo del petrolio, con evidenti ricadute sulle borse.

Tutta l’Italia in quarantena - Trova spazio sulla prima pagina del quotidiano francese anche la situazione italiana, pur forzando il titolo visto che non si tratta di una vera e propria quarantena.

LIBÉRATION

Il virus entra in borsa - Il quotidiano francese si concentra sugli effetti del virus sui mercati europei, con le borse che inevitabilmente soffrono per questa situazione di stallo dell’economia.

LE PARISIEN

Cosa cambia con le porte chiuse - Oltre che al coronavirus, spazio alle conseguenze che questo ha avuto sul calcio e lo sport in generale. Le informazioni per i tifosi sulla gara di Champions a porte chiuse fra PSG e BVB