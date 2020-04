Le aperture in Francia - PSG-Borussia, irragionevole far stare 4000 tifosi fuori dallo stadio

vedi letture

Di seguito le aperture dei principali quotidiani francesi di oggi, giovedì 2 aprile 2020:

L’Equipe - “Una croce su Wimbledon”

Gli organizzatori, nella giornata di ieri, hanno sospesto uno dei tornei di tennis più famosi al mondo, posticipandolo al 2021. Era dalla Seconda Guerra Mondiale che un torneo del Grande Slam non veniva sospeso.

Le Parisien - “4000 tifosi ai piedi del Parco dei Principi, è stato ragionevole?”

Un interrogativo che a dire la verità ci eravamo posti tutti, in Italia. Il titolo si riferisce alla partita dell’11 marzo giocata nell’impianto parigino fra PSG e Borussia Dortmund, ottavi di Champions League. Oltre 4000 tifosi parigini si ritrovarono fuori dallo stadio (la gara si giocava a porte chiuse, ndr) per cantare e sostenere comunque la squadra, il tutto quando in Italia era già chiara la gravità dell’epidemia Coronavirus. In Francia ancora non lo era ma oggi, col senno di poi, anche il quotidiano transalpino ha capito quanto fu sbagliato permettere quell’assembramento.