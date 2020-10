Le aperture in Francia - PSG irriconoscibile, per l'OM è ritorno al futuro

Sulle prime pagine francesi di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, si parla del ko interno del PSG in Champions League, contro gli inglesi del Manchester United. La finalista della scorsa edizione della Champions appena due mesi fa sembra essere irriconoscibile e viene sconfitta per 1-2 a causa di un gol nel finale di Rashford. Stasera in campo anche il Marsiglia, pronto alla sfida in Grecia contro l'Olympiacos.

Queste tutte le aperture odierne in Francia:

L'Equipe: "Méconnaissables"

La Provence: "Retour vers le futur"