Le aperture in Francia - PSG show: "Mbappé in forma olimpica"

Paris Saint-Germain finalista di Coppa di Francia. E raggiunge il traguardo in grande stile, con un netto 5-1 al Lione alla Groupama Arena. Mbappé scatenato, tre reti per lui. "In forma olimpica" titola L'Equipe giocando sul veto del club alla sua partecipazione a Tokyo 2020. E sulla parola Olympique, come il Lione. Sesta finale consecutiva per il PSG. Le Parisien pone l'accento su questo dato. Per Le Progrès, quotidiano che segue da vicino l'OL questo ko è: "Troppo duro".