Le aperture in Francia - PSG stasera per la storia. Ligue 1, già a rischio OM-St. Etienne

Di seguito le aperture francesi di oggi martedì 18 agosto 2020: fari puntati sulla semifinale di Champions League in programma questa sera fra Paris Saint-Germain e Lipsia. "Cambiare pianeta" titola L'Equipe: "Il PSG spera di qualificarsi per la prima volta nella sua storia per la finale di Champions League e conta pià che mai su Mbappé, Di Maria, Neymar e Marquinhos. "Paris sulla strada per la finale" è l'apertura de Le Parisien: "Sarà schierato il duo stellare Neymar-Mbappé per la semifinale contro il Lipsia. PSG favorito". Anche Le Figaro dedica spazio in prima pagina alla sfida di stasera: "Duello franco-tedesco in cima all'Europa del calcio". Capitolo Ligue 1, La Provence evidenzia come Marsiglia-St. Etienne, in programma venerdì, rischi di essere già posticipata a seguito della positività di 4 elementi dell'OM.