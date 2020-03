Le aperture in Francia - PSG, stasera sfida al Lione. Col Dortmund a porte chiuse?

"Coupe franche" titola L'Equipe stamane. Letteralmente "Taglio netto" e soprattutto gioco di parole con "Coupe de France", competizione nella quale scendono in campo questa sera Lione e PSG. Le due squadre si giocano l'accesso in finale. Si gioca al Groupama Stadium alle 21.10. Per Le Progrès: "Contro il PSG, terza sfida di vertice per i lionesi" dopo le fatiche in Champions League contro la Juventus e il derby di domenica contro il Saint-Etienne. Le Parisien apre invece sulla Champions League e la possibilità che PSG-Dortmund si giochi a porte chiuse.