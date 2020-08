Le aperture in Francia - Thiago Silva lascia il PSG "senza lacrime né rimpianti"

"Thiago Silva, sans pleurs et sans reproche" titola L'Equipe sul difensore brasiliano che lascerà il Paris Saint Germain. Senza lacrime e senza rimpianti, scrive il quotidiano francese, per il Paris Saint Germain che ha deciso di non rinnovare il contratto del difensore. Thiago Silva avrebbe voluto concludere nel migliore dei modi, vincendo la tanta ambita Champions League, ma così non è stato. Lo stesso Tuchel ha voluto chiarire la situazione dell'ex Milan con Leonardo. Molto probabilmente nelle prossime ore firmerà con il Chelsea: per lui un contratto annuale, con opzione per il secondo a dieci milioni a stagione. Gli strascichi della finale di Champions League sono raccontati da Le Parisien: "Gli insegnamenti di una sconfitta" e da Le Figaro: "La ricostruzione del PSG tra tristezza e promesse". Capitolo Marsiglia, Mourad Boudjellal torna alla carica per l'acquisto dell'OM come si legge oggi su La Provence.