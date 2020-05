Le aperture in Francia - Zubizarreta lascia il Marsiglia. Futuro incerto per Villas-Boas

Di seguito le aperture francesi di oggi venerdì 15 maggio: Andoni Zubizarreta saluta il Marsiglia dopo quattro stagioni. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale, nel quale ringrazia lo spagnolo per l'impegno profuso in questi anni. André Villas-Boas, tecnico scelto proprio da Zubizarreta per rimpiazzare Rudi Garcia, a questo punto potrebbe salutare. Nella giornata di ieri il portoghese ha avuto un incontro col presidente Jacques-Henri Eyraud per capire le prospettive del club per la prossima stagione. Il tecnico vorrebbe vedere la squadra rinforzata in vista del ritorno in Champions League. Garanzie non ricevute dalla proprietà.