Le aperture in Inghilerra - Farke avverte: "Non vale la pena perdere una vita"

vedi letture

Di seguito le aperture inglesi di oggi 5 maggio 2020:

Daily Express

"Non vale la pena perdere una vita"

Il tecnico del Norwich, Daniel Farke, afferma che la situazione critica della squadra non può essere messa davanti alla nostra salute. Dubbi sul 'Project Restart' che prevede la ripartenza della Premier League.

"La Lega prenderà spunto dal Primo Ministro"

I proprietari delle squadre di Premier League aspettano il discorso di Boris Johnson, previsto domenica, nel quale verranno spiegate le misure che verranno prese per far riprendere l'economia nel Regno Unito. Il discorso di Johnson era inizialmente previsto giovedì, col meeting della Premier League il giorno seguente. Discussioni che a questo punto avverranno lunedì. Il massimo campionato si regolerà di conseguenza alle misure che verranno prese dal Governo.

Metro Sport

"Giocando per un miracolo"

Farke: dateci una chance per evitare la caduta. I calciatori tedeschi risultati positivi al Coronavirus aumentano le paure.

"Nessuna folla allo stadio in tempi brevi, avverte il capo della FA"

Il presidente della FA, Greg Clarke, spaventa i tifosi che non potranno tornare in tempi brevi allo stadio. Premier League e Football League hanno già accettato che le condizioni di ritorno al calcio giocato saranno a porte chiuse. Clarke ha dichiarato: "Il distanziamento sociale avrà luogo per i tempi a venire e dobbiamo affrontare dei sostanziali cambi in tutto l'ecosistema calcistico. È difficile prevedere quando i tifosi potranno tornare sugli spalti, ma non sarà in tempi brevi".

Mirror Sport

"Ogni morte è una di troppo"

Daniel Farke, tecnico del Norwich, si è espresso sul 'Project Restart'

"Ravel Morrison: se solo potessi rivivere la mia vita"

Il ribelle del calcio ammette quanto stupidamente abbia rovinato la sua carriera.

"Germania, ritorno fra i dubbi dopo che 10 test sono risultati positivi"

Star Sport

"Deadly game"

Ripartire potrebbe costarci una vita, avverte Farke

"La FA si aspetta un lungo periodo senza tifosi"

The Times

"Youtube potrebbe mostrare gli incontri della Premier League"