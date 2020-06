Le aperture in Inghilterra - "35 milioni a settimana da restituire se la Premier non riparte"

vedi letture

Di seguito le aperture dei principali quotidiani inglesi. "35 milioni di sterline a settimana!" titola il Daily Mail: "È quanto i top club dovranno rimborsare ai broadcasters nel caso di ulteriori ritardi per la ripresa del campionato". "La FA promette un approccio di buon senso nelle proteste contro il razzismo" titola il Guardian, che in prima pagina riporta le parole della stella dell'Aston Villa Jack Grealish: "So di essere un calciatore ma sono anche un uomo e tutti noi commettiamo degli errori" in riferimento alla violazione del lockdown di qualche mese fa. Aperture dedicate anche a DeAndre Yedlin. Il nonno dello statunitense del Newcastle ha ammesso le proprie paure nei confronti del nipote se vivesse ancora negli USA, in riferimento ai fatti di Minneapolis.