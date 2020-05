Le aperture in Inghilterra - Aguero: "Paura a tornare a giocare". Reds delusi dal sindaco

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi venerdì 1 maggio 2020:

Sun

"Run-in scared"

Questo il titolo di apertura del giornale. Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, che dichiara e rivela comee i giocatori di Premier League siano impauriti a tornare a giocare: "Noi tutti abbiamo famiglie... Sarà così teso".

Daily Express

"Questo non può succedere"

Apertura del quotidiano dedicata alla situazione che sta vivendo la Premier League. Le perplessità del sindaco di Liverpool sugli assembramenti fuori da Anfield in caso di ripartenza della stagione lascia il club deluso.

Mirror

"Giocatori impauriti di tornare"

Titolo abbastanza forte e chiaro per l'edizione del quotidiano inglese che apre con le preoccupazioni delle star di Premier League. Aguero ammette che la maggior parte dei calciatori ha paura di tornare: "Tutti hanno famiglie, bambini, neonati, genitori".

Daily Mail

"Aguero: 'Noi siamo impauriti'"

Anche in questa situazione l'apertura del giornale è dedicata alla Premier League con le parole di Sergio Aguero, attaccante del Manchester City. L'argentino ha rivelato come alcuni calciatori siano impauriti al pensiero di dover tornare in campo perché ci sono poche certezze.

Metro

"Aguero: 'Noi siamo impauriti'"

Come nell'occasione del Daily Mail anche questo quotidiano apre la sua edizione odierna con le parole di Sergio Aguero che ammette come i giocatori di Premier abbiano paura di tornare in campo così presto a causa della presenza incombente del Coronavirus.