Le aperture in Inghilterra - Arsenal, spettacolo di Natale. Lampard si arrabbia col Chelsea

Trascinato da Granit Xhaka e dai suoi giovani, l'Arsenal batte il Chelsea e riprende fiato in Premier League. "Lo spettacolo di Natale di Xhaka", titola il Sunday Telegraph. Mikel Arteta può essere felice, mentre Sponda Blues c'è un Lampard tutt'altro che soddisfatto. "Frank si arrabbia per il flop", scrive invece The Mail on Sunday. Tornando ai Gunners, l'Express dà meriti ad Arteta e parla di un manager spagnolo bravo a scacciare la pressione nel derby.