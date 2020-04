Le aperture in Inghilterra - C'è la data per la ripartenza della Premier. Addio ad Hunter

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi sabato 18 aprile 2020. Due gli argomenti principali: la ripresa della Premier League e la scomparsa di Norman Hunter, leggenda del Leeds.

Star

"C'è la data"

Si torna a parlare della Premier League e del destino del campionato inglese. Ieri l'intesa per la ripartenza. La Premier ripartirà nel giro di 51 giorni: prevista per l'8 giugno la possibile ripartenza del campionato inglese. In alto il saluto a Norman Hunter, ex giocatore del Leeds. Aveva 76 anni e aveva fatto parte dell'Inghilterra campione del mondo, un simbolo del calcio anni '60 e '70.

Mirror

"Si riprende l'8 giugno"

Apertura simile per il Mirror. La Premier League non si ferma. I club inglesi sperano di ripartire dopo 51 giorni di stop: fissato l'inizio probabile per l'8 giugno, si ripartirà a porte chiuse. Rip Norman Hunter, l'umile gentiluomo che avrebbe ancora morso le gambe.

Daily Express

"Gioco in attesa"

L'apertura del quotidiano è dedicata alla possibile ripresa del campionato inglese. Avvertimento per i club in vista dell'arrivo della Premier League dell'8 giugno. Spazio anche alla scomparsa di Hunter, ex Leeds, morto a causa del Covid-19.

Daily Mail

"Luce in fondo al tunnel"

Anche qui il quotidiano apre in prima pagina questa mattina con il possibile ritorno in campo della Premier. Ritorno agli allenamenti entro l'11 maggio, con i match della Premier che potrebbero disputarsi quattro settimane dopo senza tifosi. Addio a Norman Hunter: lascia un enorme vuoto nella famiglia del Leeds.

The Guardian

"Norman Hunter 1943-2020"

Addio all'ex Leeds salutato con una bella immagine del giocatore, ai tempi del Leeds, e con il tributo di Paul Wilson. Il ritorno della Premier League dipende dal passaggio ai test di massa.

Times

"La leggenda del Leeds Hunter morta a 76 anni per Covid-19"

Tributo all'ex giocatore del Leeds. Spazio anche alla possibile ripresa del campionato inglese di calcio: il piano per giocare 92 gare in meno di 40 giorni.