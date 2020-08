Le aperture in Inghilterra - Chelsea inarrestabile: in arrivo Thiago Silva e Havertz

Di seguito le aperture inglesi di oggi martedì 25 agosto 2020: grande spazio al Chelsea, pronto a sfondare il muro dei 220 milioni di steline per rinforzare la squadra. I blues hanno già acquistato Ziyech e Werner. E hanno messo le mani su Kai Havertz, atteso a breve per le visite mediche. Non finisce qui, col club pronto a mettere sotto contratto Thiago Silva a parametro zero e Ben Chilwell dal Leicester.