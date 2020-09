Le aperture in Inghilterra - City, niente Messi. Ancelotti spende. Finalmente Grealish

vedi letture

Sulle prime pagine di oggi, martedì 1 settembre 2020, si parla di mercato ma anche di Nazionale. Spazio alla prima convocazione in nazionale maggiore per Jack Grealish dell'Aston Villa, arrivata dopo una serie di defezioni, ma spazio anche all'acquisto di Donny Van de Beek da parte del Manchester United e di Kai Havertz da parte del Chelsea. Titolo anche su Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, che ha deciso di spendere per rinforzare la squadra (in arrivo Allan dal Napoli e non solo). Infine, sulla vicenda Messi: si parla di assalto fallito da parte del Manchester City.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Express: "Jack gets the call at last"

Star Sport: "Joy boys"

Mirror Sport: "Capping Jack"

Indipendent Sport: "Grealish finally gets call"