Le aperture in Inghilterra - Club contro calciatori: le paure della PL. Il nuovo Newcastle sogna

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi venerdì 17 aprile 2020:

Daily Express

"We won't make you pay"

L'apertura del quotidiano è dedicata stamane, in questo caso, alla situazione in cui è il calcio inglese a causa della crisi del momento dovuta al Coronavirus. Il ritorno in azione dell'EFL - si legge - è lasciato ai giocatori.

Daily Mail

"Clubs v Stars over pay cuts"

Anche qui il quotidiano apre in prima pagina questa mattina con l'argomento che vede le società scontrarsi con i propri giocatori. Manchester City e Chelsea non riescono a trovare l'accordo con i calciatori. Guardiola è esasperato dalla spaccatura nello spogliatoio.

Mirror

"Newcastle"

Altro argomento questa volta in prima pagina con il Newcastle a tenere banco. Con la nuova proprietà l'unico limite per la rinnovata società è il cielo mentre miliardi di petrolio fanno sognare i primi quattro posti. Jenas: "E' il momento giusto per una rivoluzione".

Star

"Breaking point"

Si torna a parlare della Premier League e del destino del campionato inglese in prima pagina del quotidiano. L'apertura è dedicata proprio a questo e - si legge - la paura è che il torneo non possa raggiungere il suo traguardo e dunque terminare regolarmente.