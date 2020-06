Le aperture in Inghilterra - Countdown Premier. Il gesto di Rashford e il ballo del mercato

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi lunedì 15 giugno 2020:

Mirror

"Siete pronti?"

Il tabloid dedica spazio in apertura alla riapertura del calcio inglese. Tra due giorni torna ufficialmente la Premier League. Spazio anche al mercato con le parole di Aubameyang ("Non so se resterò all'Arsenal") e alla caccia dello United per un volto nuovo (piacciono Sancho e Grealish).

Guardian

"Ti incoraggio ad ascoltare i loro motivi e a trovare la tua umanità"

Titolo chiaro nell'apertura del tabloid in prima pagina. Spazio alle parole di Rashford. Quando la Premier League è stata sospesa, l'attaccante, 22 anni, ha iniziato a collaborare con FareShare, che lotta contro lo spreco alimentare e la malnutrizione e ha servito 3 milioni di pasti a persone disagiate.

Star Sport

"Mordendo il freno"

Anche sulla prima di Star si parla della ripartenza del campionato inglese, con il Liverpool pronto ad addentare il titolo di campione della Premier. Lo United prepara un'offerta da 75 milioni di sterline per Grealish. Aubameyang fa tremare l'Arsenal.

The Telegraph

"La richiesta di Rashford ai parlamentari: fermate la fame dei bambini o alienerete una generazione"

Apertura con Marcus Rashford e le sue parole sulla fame del mondo.