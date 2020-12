Le aperture in Inghilterra - Crisi Arsenal, Arteta rischia. Abraham lancia il Chelsea

Sulle prime pagine inglesi di oggi, martedì 22 dicembre 2020, si parla della vittoria del Chelsea per 3-0 sul West Ham, trascinato da Tammy Abraham, autore di una doppietta. Spazio però anche alla sfida tra Arsenal e Manchester City. Prima pagine dure nei confronti del tecnico dei Gunners Arteta che rischia il posto: 14 punti raccolti in campionato, si tratta del peggior rendimento dei Gunners dal 1974/75 a oggi.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Telegraph: "Arsenal need 'fighters now not victims'"

Mirror Sport: "Odds man out"

Star Sport: "Talking out of his Arsenal"

Daily Express: "Is stat all you've got?