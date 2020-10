Le aperture in Inghilterra - Cristiano Ronaldo si divide la scena col Project Big Picture

vedi letture

Cristiano Ronaldo si prende la scena anche nel Regno Unito. L'asso portoghese campeggia in numerose aperture a seguito della sua positività al Covid-19. Tra gli altri temi da trattare il "Project Big Picture", sostenuto dalle grandi d'Inghilterra capeggiate da Liverpool e Manchester United. L'idea è quella di rivedere la Premier League, diminuendo il numero delle partecipanti da 20 a 18. Il piano inoltre prevede di distribuire il 25% dei proventi ai club della EFL (Championship, League One e League Two) oltre a un aiuto quantificato in 250 milioni di sterline per aiutare le società ad affrontare la crisi legata al Covid-19.