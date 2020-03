Le aperture in Inghilterra - "D-Day for football" e "I leoni di Southgate ingabbiati"

Di seguito le aperture inglesi di oggi martedì 17 marzo 2020:

Daily Express

"Nessuna partita dell'Inghilterra per un anno"

La UEFA pronta a un'azione radicale. Calcio internazionale che verrà spostato al 2021, Nations League scartata per gli Europei. Nuova Champions ed Europa League in dubbio.

Metro Sport

"D-Day for football"

Oggi si decide il futuro di Euro 2020. Le coppe europee potrebbero essere accorciate.

Mirror Sport

"Nazione fantasma"

L'Inghilterra potrebbe non giocare per un anno con Euro 2020 posticipato e la Nations League scartata per salvare le leghe nazionali.

Star Sport

"I leoni di Gareth ingabbiati"

La nazionale inglese potrebbe restare un anno senza giocare.

Sun Sport

"La stagione deve terminare"

Oggi il meeting UEFA.

The Times

"Gli Europei verso lo spostamento di un anno"