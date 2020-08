Le aperture in Inghilterra - Dalla paura infortuni di Lampard al rinnovo di Aubameyang

vedi letture

L'argomento principale in Inghilterra riguarda Pierre-Emerick Aubameyang. Come si legge sul Star, l'attaccante dell'Arsenal, eroe nella finale di FA Cup, sarebbe tentato da un rinnovo da 250 mila sterline a settimana. In taglio alto di prima pagina del Daily Express invece si parla della "paura infortuni per Lampard". Il tecnico del Chelsea nella finale di FA Cup ha perso Azpilicueta, Pulisic e Pedro per problemi fisici.

Questi i titoli in prima pagina.

Daily Star - "Wad a guy".

Daily Express: "Injury fear for Lampard".