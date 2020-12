Le aperture in Inghilterra - Firmino e Klopp spodestano Mou. Torna Allardyce, lo specialista

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, si parla dei match di Premier League andati in scena ieri. Vittoria del Liverpool nel big match contro il Tottenham: 2-1 Reds, decisivo un gol di Firmino.Grazie alla rete di Firmino arrivata al 90' Klopp ha avuto la meglio su Mourinho e ora ha tre punti di vantaggio. Non sa più vincere l'Arsenal, fermato sull'1-1 dal Southampton che è terzo, mentre fa un balzo in avanti l'Everton di Ancelotti che ha vinto 2-0 in casa del Leicester. Spazio poi al ritorno in panchina di Sam Allardyce, lo specialista in salvezze, che a 66 anni ha trovato l'accordo per 18 mesi con il West Bromwich Albion.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "Bobby's dazzler"

The Daily Telegraph: "Fliyng Firmino seals top spot"

Mirror Sport: "Bobby dazzler"

Daily Express: "High and mighty"