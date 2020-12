Le aperture in Inghilterra - Haaland-City: destiny's child. Oggi gran derby di Manchester

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 12 dicembre 2020, si parla del derby di Manchester in programma quest'oggi alle 18.30 tra lo United, appena eliminato dalla Champions League, e il City. Spazio anche al mercato con Pep Guardiola che vorrebbe portare in Premier League il giovane bomber del Borussia Dortmund Erling Haaland. Ogbonna decisivo in Leeds-West Ham.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "Saturday fight takeaway"

Mirror Sport: "Top Gunn"

The Times: "Destiny's child"

Daily Express: "We can punish United"