Le aperture in Inghilterra - Harry Maguire arrestato a Mykonos: coinvolto in una rissa

Sulle prime pagine inglesi, sportive e non, in data odierna c'è spazio e rimbalza sempre e solo una notizia arrivata ieri: Harry Maguire arrestato in Grecia. Il difensore del Manchester United è stato coinvolto in una rissa a Mykonos con alcuni turisti inglesi e successivamente è stato arrestato. Tra le accuse mosse nei suoi confronti anche l'aver opposto resistenza alle autorità dell'isola greca. Il Manchester United ha fatto sapere con un comunicato di essere al corrente del presunto incidente e sono stati avviati contatti col giocatore che starebbe collaborando totalmente con le autorità greche. Si attendono ulteriori sviluppi della vicena. Una vera e propria disavventura per il capitano dei Red Devils.