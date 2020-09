Le aperture in Inghilterra - Henderson, 'cacciatore' di De Gea. Messi e Bale in Premier

Sulle prime pagine di oggi, giovedì 3 settembre 2020, si parla soprattutto di calciomercato. Spazio in particolare al Manchester United, che ha chiuso l'acquisto di Donny van de Beek dall'Ajax. Sempre in casa Red Devils, occhio poi al portiere Henderson che vuole soffiare il posto a De Gea. Infine, spazio anche alla vicenda Leo Messi e a un altro possibile colpo per la Premier League: il ritorno di Gareth Bale.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Express: "Henderson: 'I'm so close to No1 spot'"

Star Sport: "De Gea hunter"

Mirror Sport: "The Hend is nigh"

Daily Telegraph: "Messi seeks €100m compromise fee"