Le aperture in Inghilterra - Hunter col Coronavirus, Infantino chiede prudenza

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi sabato 11 aprile 2020:

The Guardian

"Hunter: la leggenda del Leeds col Coronavirus"

"In Italia, probabilmente, il suo nome non dirà molto. Ma in Inghilterra è un'istituzione. Norman Hunter, ex bandiera del Leeds e campione del mondo grazie all'unico titolo conquistato dagli inglesi nel 1966, è attualmente ricoverato in terapia intensiva a causa del Coronavirus. Nella prima pagina sportiva del Guardian spazio anche a Gus Poyet, allenatore uruguagio con un passato da calciatore con Chelsea e Tottenham e una Copa America in bacheca, si dice pronto a ritornare in panchina dopo l'ultima avventura di un paio d'anni fa al Bordeaux.

Mirror

"La vita conta ... il calcio no"

Un italiano sulla copertina della pagina sportiva odierna del Mirror. È Gianni Infantino, numero uno della FIFA, che mette mette in guardia dal ritorno anticipato in campo dopo il tragico bilancio delle vittime nel Regno Unito. Al punto che, approfittando dell'utilizzo di due colori, il suo nome diventa un gioco di parole: "Infanti...NO".