Le aperture in Inghilterra - I tedeschi danno speranza anche alla Premier League

Queste le principali aperture dei tabloid inglesi di oggi, giovedì 7 maggio 2020:

Daily Express

"Il salto della fede dei tedeschi" - Il via libera della Merkel al calcio tedesco può dare una enorme spinta alla ripresa anche in Premier League.

Daily Mail

"Vi manderemo giù" - I club di Premier League stanno pianificando un modo per far retrocedere le attuali ultime tre squadre della classifica nel caso in cui non si riprenda a giocare.

Daily Mirror

"I tedeschi prendono il volo" - La Premier League riacquista un po' di speranza dopo l'ok della Merkel alla ripresa del calcio in Bundesliga.

Daily Star

"SanchNo per il momento" - Il Manchester United sarà costretto ad aspettare almeno un altro anno prima di poter dare l'assalto al giocatore del Borussia Dortmund.