Le aperture in Inghilterra - I tifosi possono tornare! Il Leeds di Bielsa festeggia la promozione

Di seguito le aperture dei quotidiani sportivi inglesi di oggi, sabato 18 luglio 2020:

Daily Mail

"I tifosi sono tornati!"

Si torna lentamente alla normalità degli stadi popolati dai tifosi, a partire da sport come il Cricket, le corse e lo Snooker, che dalla fine di questo mese vedranno alcuni eventi utilizzati come test, con una parte di spalti occupata dai tifosi. Per il calcio ci sarà da attendere ottobre e l'inizio della prossima stagione, o almeno questa è la speranza.

"Nessun reale alla finale di FA Cup"

Si avvicina la fine della FA Cup, da sempre seguita, nell'ultimo atto, da almeno un componente della famiglia reale. Quest'anno invece non ci sarà nessuno ad assistere al match, in programma il primo agosto tra le vincenti di Arsenal-Manchester City (questa sera) e Manchester United-Chelsea (domani sera).

Star Sport

"Il Leeds torna in Premier"

Dopo 16 anni di assenza il Leeds, sotto la guida di Marcelo Bielsa, è tornato in Premier League. Ed il tecnico argentino sarà alla guida del club anche nella prossima stagione: dopo il fallimento del 2004, il Leeds non era più riuscito a ritrovare la massima serie inglese.

"Salvi!"

Il West Ham di David Moyes si è imposto ieri sul Watford per 3 a 1, raggiungendo così la matematica salvezza. Resta invece inguaiato il Watford che a due giornate dal termine vanta solo tre punti di vantaggio su Bournemouth e Aston Villa, in piena zona retrocessione.