Le aperture in Inghilterra - I verdetti dell'ultima giornata. Silva e l'addio al City

Su tutte le prime pagine di oggi, lunedì 27 luglio 2020, si parla del 'final day', ovvero dell'ultima giornata di Premier League. Il Manchester United di Solskjaer torna in Premier League, Jack Grealish salva l'Aston Villa dalla retrocessione. Bornemouth e il Watford dei Pozzo retrocessi in Championship. Spazio anche a David Silva che dà l'addio al Manchester City.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Guardian: "United into Champions League as Villa stay up...just"

Daily Express: "We're Ale right Jack"

Star Sport: "Done it"

Daily Telegraph: "Smith toasts survival hero Grealish"