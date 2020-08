Le aperture in Inghilterra - Il Bayern si prende la scena: "Kings of Europe"

Di seguito le aperture inglesi di oggi lunedì 24 agosto 2020: è la Champions League che si prende la scena con la vittoria del Bayern Monaco, campione d'Europa per la sesta volta. "Coman il distruttore" titola I Sport, "Gloria per un brillante Bayern" è ml'apertura della pagina sportiva del Guardian. "Kings of Europe" è il gioco di parole usato dal Daily Telegraph in riferimento a Kingsley Coman, autore della rete decisiva in finale. Altri temi: Pogba è pronto ad estendere il suo contratto col Manchester United. Si parla anche di Maguire, arrestato nei giorni scorsi dopo una rissa che lo ha visto coinvolto a Mykonos: "Pronta una robusta difesa al processo".