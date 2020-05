Le aperture in Inghilterra - Il Brighton capofila dei ribelli alla Premier su campi neutri

Di seguito le aperture inglesi di oggi venerdì 8 maggio 2020:

Sun Sport

"Red alert after Kop clinch title"

I club di Premier League sono preoccupati che il Liverpool possa giocare con i ragazzini una volta vinto il titolo, mettendo a rischio l'integrità della competizione. Ricordiamo che a febbraio si sono scatenate le polemiche attorno a Jurgen Klopp per aver schierato la squadra giovanile contro lo Shewsbury nel replay fi FA Cup.

"Niente tifosi per un anno"

I tifosi olandesi non potranno seguire le partite finché non ci sarà un vaccino contro il coronavirus. Questo significa almeno un anno, o anche di più, di partite a porte chiuse. Tutti gli sport nei Paesi Bassi sono vietati fino a settembre e il Ministro della Salute, Hugo De Jonge, ha avvertito che non sarà permesso ai tifosi l'accesso agli impianti una volta riprese le attività sportive.

The Times

"Rebels clubs told: get a grip"

È stato detto ai club di Premier League di "darsi una calmata" e di smettere di litigare circa l'eventuale ritorno in campo su campi neutri. Da quanto emerso la Football Association userà tutto il suo potere per assicurare che vengano confermate tre retrocessioni anche se non si dovesse più giocare. Sei club al fondo della classifica contestano il "Project Restart" ritenendo che le partite a campo neutro annullerebbero il vantaggio del fattore campo, di conseguenza altererebbe in modo decisivo la competizione. Il Governo e la Premier League vogliono che la competizione si giochi a porte chiuse e in campi neutri per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico. I club ribelli sono pronti a dar battaglia lunedì, quando vi sarà il meeting della Premier League con i suoi 20 club. Il CEO del Brighton, Paul Barber, ribadisce l'intenzione del club di non fare retromarcia poiché il fattore campo è troppo importante. Tuttavia basteranno 14 voti favorevoli al "Project Restart" per ottenere la luce verde e sperare di tornare in campo il 12 giugno.

Mirror Sport

"Restart revolt"

Ci si aspetta un meeting infuocato, lunedì, tra i club di Premier League. Il CEO del Brighton, Paul Barber, è il capofila dei "ribelli" che non accettano che il torneo venga ripreso con partite in campo neutro.

"It's party Tyne!"

Newcastle, ancora una settimana con Mike Ashley al comando. Poi si chiuderà un amaro percorso di 13 anni. Il poco amato proprietario dei Magpies si appresta a cedere il testimone ad Amanda Staveley e il consorzio saudita alle sue spalle. La Premier League sta per dare il via libera a un affare da 300 milioi di sterline.

Daily Mail

"We won't sign"

Ovvero, "Non firmeremo". Il riferimento è ai giocatori che non vogliono firmare il via libera per il "Project Restart" poiché temono di avere ripercussioni anche a livello legale.

Star Sport

"Restart rebels"

Più di sei club rifiutano di riprendere a giocare su campi neutri"

"It's auf wiedersehen, Mike"

Volge a conclusione dopo 13 anni deludenti, l'era di Mike Ashley al Newcastle.

Daily Express

"Brighton, revolt is growing"

Cresce il numero di club ribelli al ritorno alla Premier League su campi neutri.