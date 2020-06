Le aperture in Inghilterra - Il Liverpool vince la Premier. E la Kop va in copertina

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi venerdì 26 giugno 2020:

Daily Express

"Gli idoli della Kop"

Uno scudetto tanto sospirato e finalmente arrivato. Il Liverpool festeggia dopo decenni la conquista della Premier League. Un successo, come ricorda il quotidiano inglese, giunto dopo 30 anni d'attesa. Con la festa che è stata resa possibile dal Chelsea che ha sconfitto il Manchester City. In un titolo che mette insieme gli uomini di Klopp e i tifosi della Kop.

Metro Sport

"La Kop regna!"

Anche in questo caso il titolo principale della sezione sportiva del quotidiano è dedicato alla leggendaria curva del Liverpool che non ha potuto festeggiare come sperava da anni e anni la vittoria della Premier tanto sospirata. Metro, inoltre, propone nell'edizione odierna un'analisi del successo del Liverpool dal titolo "Come Klopp ha posto fine all'attesa di 30 anni".