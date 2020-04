Le aperture in Inghilterra - il Newcastle pronto a ricoprire d'oro Pochettino

vedi letture

Di seguito le principali aperture dei tabloid inglesi di oggi, giovedì 30 aprile 2020:

Daily Express

"19 milioni di sterline all'anno" - E' questa la proposta che il Newcastle avrebbe fatto a Pochettino per tornare in panchina dopo il cambio di proprietà.

Independent

"La FIFA prende in considerazione le ipotesi di ripartenza" - La federazione internazionale sta pensando a diversi modi per tornare in campo. Ancora c'è molta confusione e non c'è una linea comune.

Daily Mirror

"I vostri soldi o la vostra vita? - Neville torna a parlare della ripresa del calcio: "Riprendere a giocare è solo una questione economica ma quanti giocatori sono pronti a morire per mettere in pratica il ritorno in campo?".

Metro

"Pochettino è l'obiettivo numero 1" - Il Newcastle ha deciso di ripartire dall'ex manager del Tottenham. 19 milioni di sterline all'anno è la proposta che fa vacillare l'argentino.

Daily Star

"Soldi pericolosi" - Neville avverte i calciatori: "Tornare in campo è solo una questione economica. Si scherza con la vita dei calciatori".