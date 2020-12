Le aperture in Inghilterra - Il rap di Mourinho ad Anfield. Agonia Chelsea, frena il City

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, si parla del pareggio interno del Manchester City che non è andato oltre l'1-1 con il West Bromwich ma anche della sconfitta del Chelsea di Lampard contro il Wolverhampton (deciso un gol dell'ex Lazio Pedro Neto al 95'). Spazio anche al big match tra Liverpool e Tottenham e alle parole di Mourinho alla vigilia: "Tutti i club hanno infortunati, l'unica assenza pesante nel Liverpool è quella di Van Dijk".

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "Jose's Anfield rap"

Guardian Sport: "Van Dijk the only one Liverpool are missing, says Mourinho"

The Times: "Chelsea's 95th minute agony "

Daily Telegraph: "City stumble again as Albion hold firm"