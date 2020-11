Le aperture in Inghilterra - Jota demolisce l'Atalanta, tris City. Arrestato Giggs

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 4 novembre 2020, si parla principalmente della vittoria del Liverpool che ha travolto l'Atalanta a Bergamo con il punteggio di 5-0. Super Diogo Jota trascina la formazione inglese con una tripletta, nel mezzo i gol di Salah e Mané. Bene anche il Manchester City che ha vita facile in casa contro l'Olympiacos con le reti di Ferran Torres, del rientrante Gabriel Jesus e dell'ex Juve Cancelo. Problemi per il c.t. del Galles ed ex stella del Manchester Ryan Giggs: è stato infatti arrestato nella tarda serata di domenica con il sospetto di molestie. La polizia di Manchester sarebbe stata chiamata alle 22.05 di sera e una donna sulla trentina e avrebbe subito traumi lievi. Giggs, che è stato rilasciato su cauzione ma sul quale pende a questo punto un'indagine, ha negato ogni accusa e chiarito di "collaborare con la polizia".

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "Jota hat-trick in Liverpool rout"

The Guardian: "Jubilant Jota fires five-star Liverpool"

The Daily Telegraph: "Jota makes his mark"

Mirror Sport: "Jot Jot Jot"