Le aperture in Inghilterra - Kane, quotazione monstre. City e Chelsea su Lautaro

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi domenica 12 aprile 2020:

Sunday Express

"Il piano per giocare la Champions League ad agosto"

Un blocco di tre settimane per decidere le squadre più forti d'Europa in una delle stagioni più strane di sempre. Come riporta il Sunday Express, l'UEFA starebbe studiando un piano per terminare in piena estate le due competizioni per club europee. La Champions in primo piano, naturalmente, ma anche l'Europa League potrebbe essere inclusa in questo progetto. Coronavirus permettendo.

Star Sport

"Affare o non affare"

La Premier League, oltre al possibile rientro in campo, ragiona sull'impatto del Coronavirus sul calciomercato. Ad esempio il West Ham monitora con attenzione la situazione di Dier del Tottenham dopo il taglio della valutazione mentre il City e il Chelsea sono pronte a lottare contro Real Madrid e Barcellona per arrivare all'interista Lautaro Martinez.

The Mail on Sunday

"200 milioni di sterline e Kane è tuo!"

L'edizione domenicale del Mail apre col botto: il patron del Tottenham Daniel Levy ha aperto alla cessione del proprio capitano, la punta della nazionale inglese Harry Kane. Il numero uno degli Spurs vuole venderlo al Manchester United ma solo per una cifra da record mondiale: 200 milioni di sterline, appunto, quasi 230 milioni di euro.

Sunday World

"Il calcio sta tornando a casa...in salotto"

Un gioco di parole per descrivere un'amara situazione che, probabilmente, accomunerà tutti gli appassionati di calcio in giro per l'Europa nei prossimi mesi. Ovvero le partite a porte chiuse. E così il Sunday World ricorda che "Football coming home", cioè il calcio tornerà a casa. Ma lo farà "...nel tuo salotto". Il tutto con le malinconiche immagini, in prima pagina, degli stadi chiusi.