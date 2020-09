Le aperture in Inghilterra - Kepa rischia il posto. Rice al Chelsea libera Jorginho per l'Arsenal

Le aperture inglesi di oggi, sabato 26 settembre 2020.

Daily Express

"L'emergenza infortuni del City"

Situazione non semplice per Guardiola: va k.o anche Gabriel Jesus, in vista dell'importante sfida di domani contro il Leicester il tecnico spagnolo ha a disposizione appena tredici giocatori, se si escludono i giovani.

Daily Mail

"Ultima chance per la 'calamità' Kepa, Mendy mette nel mirino il ruolo di primo portiere"

Vive un momento molto complicato Kepa, reduce da una serie di errori che ne hanno messo in discussione lo status di prima scelta per la porta del Chelsea. Oggi contro il West Bromwich la sua ultima chance, in alternativa è pronto Edouard Mendy, appena acquistato dai Blues per ventidue milioni di sterline.

Daily Mirror

"Shuffle the deck"

Qui il quotidiano propone un gioco di parole che coinvolge il nome di Declan Rice, obiettivo di mercato del Chelsea. Lampard lo vuole per il suo centrocampo: il suo arrivo spianerebbe la strada per Jorginho all'Arsenal.