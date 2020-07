Le aperture in Inghilterra - L'Aston Villa vince, il Watford no. Salvezza all'ultimo respiro

vedi letture

Queste le principali aperture inglesi di oggi, mercoledì 22 luglio 2020:

Daily Express

"Giù sul filo" - L'Aston Villa batte l'Arsenal 1-0 grazie al gol di Trezeguet e porta i Villans momentaneamente fuori dalle ultime tre posizioni anche grazie alla sconfitta del Watford per 4-0 contro il Man City. Gli Hornets ora sono terzultimi.

Metro

"Villa lifeline" - La vittoria per 1-0 conquistata contro l'Arsenal permette ai Villans di sperare ancora nella salvezza con il Watford in zona rossa dopo il ko subito in casa contro il Manchester City.

Star Sport

"Villa Spark" - La "scintilla" dell'Aston Villa contro l'Arsenal riapre la lotta per la permanenza in Premier League. Un finale thrilling per la zona rossa del campionato inglese con i Villans e il Watford che lotteranno fino alla fine per un posto nella massima serie.