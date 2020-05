Le aperture in Inghilterra - La Bundesliga dà la spinta decisiva al Project Restart

Di seguito le aperture inglesi di oggi martedì 19 maggio 2020. Grande spazio dedicato al ritorno in campo delle squadre inglesi che da oggi inizieranno ad allenarsi in piccoli gruppi. Decisiva la spinta della Bundesliga, la cui ripartenza ha fatto sì che il "Project Restart" venisse approvato. Tuttavia vengono evidenziate le perplessità dei giocatori, che temono per la propria incolumità e dei tifosi che rischiano di non assistere alle partite dal vivo per un anno. Spazio anche a quanto avvenuto in Scozia, dove è stata decretata la fine della stagione incoronando il Celtic per la 51esima volta. Retrocessi gli Hearts.